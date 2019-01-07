Знаковая фигура российского спорта внезапно умер в Москве

Бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в возрасте 37 лет. Спортсмен скончался в конце 2018 года, но СМИ об этом стало известно лишь накануне.

По словам президента Федерации бейсбола России Дмитрия Киселева Сергей почувствовал себя плохо во время работы в своей организации. Глава федерации рассказал, что сердце Соловьева остановилось у него дома.

Сергей Соловьев Соцсети

"Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на сборах. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой и там его сердце остановилось", — рассказал Киселев.

Глава федерации считает, что Соловьев является знаковой фигурой для российского спорта в общем и бейсбола в частности.

"Он уже давно не играл в сборной, не выступал за нее уже несколько лет, но для российского спорта Сергей - знаковая фигура. Он был одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом. Плюс он был очень хорошим парнем, которого все любили. Его родным помогал весь бейсбольный мир", — цитирует Киселева ТАСС.

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