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1 февраля • обновлено в 15:27
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"Желаю счастья": тренер рассказал об изнасиловании 15-летней фигуристки

2.1т
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Французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признался в интимной связи со своей подопечной Сарой Абитболь - 10-кратной чемпионкой Франции в парном катании и бронзовой призеркой ЧМ.

Сара Абитболь и Жиль Бейер

Сара Абитболь и Жиль Бейер

"Признаю, что у нас были интимные отношения. Понимаю, что в связи с ее возрастом и моим статусом, эти отношения были неподобающими. Это была ошибка. Искренне извиняюсь перед Сарой и желаю ей только счастья", — цитирует AFP Бейера.

Такое заявление Бейер сделал в ответ на обвинения в изнасилованиях со стороны Абитболь. 30 января французский L’Equipe опубликовал отрывок автобиографической книги Сары. Бывшая спортсменка написала о неоднократных изнасилованиях в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет.

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Автор
Максим Богданов
Тема
фигурное катание
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