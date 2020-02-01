"Желаю счастья": тренер рассказал об изнасиловании 15-летней фигуристки

Французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признался в интимной связи со своей подопечной Сарой Абитболь - 10-кратной чемпионкой Франции в парном катании и бронзовой призеркой ЧМ.

Сара Абитболь и Жиль Бейер

"Признаю, что у нас были интимные отношения. Понимаю, что в связи с ее возрастом и моим статусом, эти отношения были неподобающими. Это была ошибка. Искренне извиняюсь перед Сарой и желаю ей только счастья", — цитирует AFP Бейера.

Такое заявление Бейер сделал в ответ на обвинения в изнасилованиях со стороны Абитболь. 30 января французский L’Equipe опубликовал отрывок автобиографической книги Сары. Бывшая спортсменка написала о неоднократных изнасилованиях в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15-17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 года назад четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз обвинила бывшего врача сборной США Ларри Нассара в сексуальном насилии, признавшись, что медик-педофил домогался ее в несовершеннолетнем возрасте.

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