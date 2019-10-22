Зеленский удивил МакГрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор на пресс-конференции в Киеве удивился месту предыдущей работы президента Украины Владимира Зеленского.

"Ваш президент до своего избрания был комиком? Что ж, это весьма занимательно. На самом деле, если мы раньше слушали политиков как комиков, то почему теперь не можем слушать комика как политика? Есть ли у меня мечта? У меня есть не одна мечта, и каждая из них разная. Пока же я сконцентрирован на нынешнем деле, а как будет дальше - посмотрим", - цитирует Конора корреспондент OBOZREVATEL.

Новости МакГрегор впервые в истории прилетел в Киев и заговорил про Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский боец прилетел с коротким визитом в столицу Украины, где в частности встретился с журналистами. Поездка в Украину проходит по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году. Это первый визит Конора в страну.

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