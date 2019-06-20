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Будет Путин: Зеленский отказался приезжать на открытие Европейских игр-2019

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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на открытие Европейских игр-2019, которое состоится в пятницу, 21 июня.

Будет Путин: Зеленский отказался приезжать на открытие Европейских игр-2019

"Ближайшими днями не планируется визитов в Минск", – цитирует tribuna.com пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

Информацию о возможном визите Зеленского в Беларусь, в рамках которой президент может посетить открытие Европейских игр, месяц назад опубликовало издание "Белорусские новости".

На открытие Европейских игр приглашен президент России Владимир Путин, на церемонии будут присутствовать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, II Европейские игры-2019 стартуют в Минске в пятницу, 21 июня. Показ соревнований запланирован на телеканалах "Интер" и НТН.

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Тема
Европейские игры 2019
Персона
Владимир Зеленский
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