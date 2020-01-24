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24 января • обновлено в 20:14
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"Закатаем": тренер Хабиба пригрозил Фергюсону

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Тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не сомневается в победе своего сына над Тони Фергюсоном в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который запланирован на 18 апреля.

Наставник чемпиона пообещал, что его подопечный не только защитит титул, но и сделает это эффектно.

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Адбулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Адбулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Спорт-Экспресс

"Стал ли Тони сильнее? Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было", – сказал Нурмагомедов-старший в интервью Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что уже летом может состояться еще один бой Хабиба Нурмагомедова.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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