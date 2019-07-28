"Зачем жить, если не гореть": украинцы попрощались с погибшим Вирастюком на "Олимпийском"

В Киеве в воскресенье, 28 июля, на НСК "Олимпийский" состоялась церемония прощания с 17-кратным чемпионом Украины по толканию ядра и капитаном олимпийской сборной Романом Вирастюком.

Как отмечает ТСН, спортсмену был всего 51 год. Его спортивная карьера длилась 25 лет. Толкать ядро он начал, когда ему было 12, в родном Ивано-Франковске.

"А зачем жить, если не гореть", – так любил повторять Вирастюк. Спортсмен стал 17-кратным чемпионом Украины, серебряным призером Чемпионата Европы, участником трех олимпийских игр и многолетним капитаном сборной по легкой атлетике.

Роман Вирастюк Depo.ua

Известно, что мужчина скончался за несколько дней после сложной внеплановой операции на сердце, которая длилась 20 часов.

Младший брат, обладатель титула "Сильнейший в мире" Василий Вирастюк рассказал, что операция прошла успешно, но разрыв аорты оказался слишком серьезной травмой.

"Он был абсолютно при памяти, в сознании. Все шло нормально до 11 диализа, потому что ежедневно делали диализ из-за того, что почки не хотели запускаться. Уже после этого пошел полный сбой организма. То запускались внутренние органы, то вновь отказывали.

Последние полгода он очень часто звонил мне, маме, вообще каждый день говорил: "Васек, давай встречаться", – рассказал Василий.

Василий и Роман Вирастюки clutch.ua

Ранее, в 2005 и 2016 годах, Роман Вирастюк уже перенес две сложные операции по протезированию аорты и аортальных клапанов.

Журналисты подчеркивают, что год назад Вирастюк назвал себя везунчиком. "Материальное в этом мире ноль, потому что когда ты лежишь там и из тебя торчит куча проводов и трубок. И оно булькает все. Ты лежишь и думаешь: "Боже, какой я дурак был. Я думал у меня в жизни столько проблем, а их нет", – говорил он.

Похоронят Романа Вирастюка в понедельник, 29 июля, в Ивано-Франковске.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный аргентинский боксер Уго Сантильян после поединка упал в обморок, а позже умер.

В сети появилось видео последних минут жизни спортсмена.

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