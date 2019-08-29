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Легендарного чемпиона UFC нокаутировали в пьяной драке

1.7т Читать материал на украинском

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Би Джей Пенн поучаствовал в очередной уличной драке. Спортсмена заметили во время пьяной потасовки на Гаваях.

Би Джей Пенн

Би Джей Пенн

USA Today

Как передает sport.ua, сначала Пенн повалил своего соперника на землю и забрался за спину, однако на втором видео видно, как он пропускает два удара в голову и отправляется в нокаут.

Первое видео:

Второе видео:

Это не первая уличная драка Би Джей Пенна. Ранее он подрался с охранником стрип-клуба.

В ММА Пенн провел 31 бой, одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, 2 боя свел вничью. Он был чемпионом UFC в легком и полусреднем весе. На данный момент он проиграл 7 поединков подряд - это самая длинная серия поражений в истории UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Ракицкий спровоцировал массовую драку с чеченцами в чемпионате России по футболу.

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Место
США
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