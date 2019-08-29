Легендарного чемпиона UFC нокаутировали в пьяной драке

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Би Джей Пенн поучаствовал в очередной уличной драке. Спортсмена заметили во время пьяной потасовки на Гаваях.

Би Джей Пенн USA Today

Как передает sport.ua, сначала Пенн повалил своего соперника на землю и забрался за спину, однако на втором видео видно, как он пропускает два удара в голову и отправляется в нокаут.

Первое видео:

Второе видео:

Это не первая уличная драка Би Джей Пенна. Ранее он подрался с охранником стрип-клуба.

В ММА Пенн провел 31 бой, одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, 2 боя свел вничью. Он был чемпионом UFC в легком и полусреднем весе. На данный момент он проиграл 7 поединков подряд - это самая длинная серия поражений в истории UFC.

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