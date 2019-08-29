Помимо очевидной цели тренировок – сделать тело более рельефным – есть и другие. Например, помочь вам стать более энергичными, бодрыми и выносливыми. Занятия фитнесом нормализуют работу нервной и эндокринной систем, активизируют в мозге “гормоны счастья”.
Логично, что после тренировки вы чувствуете себя более радостным. Но если после занятий вы не ощущаете себя бодрее и энергичнее, значит, что-то пошло не так. Чтобы найти решение проблемы, для начала разберемся с причинами.
Нарушен режим питания
Если вы прекращаете следить за питанием, переедаете, едите на ходу и отдаете предпочтение фаст-фуду, то есть вероятность, что будете чувствовать себя вялым и уставшим. К тому же вредная еда не дает никакой энергии, соответственно тренироваться нет сил.
Алкоголь
В организме алкоголь запускает ряд взаимосвязанных процессов, которые не способствуют занятиям фитнесом. Он повышает кислотность, приводит к обезвоживанию и мешает восстановиться после тренировки. Поэтому если вы планируете тренировку - следует исключить в эти дни алкоголь, как и до, так и после. А вот в дни, когда тренировок не предвидится - бокал вина пойдет на пользу вашему организму.
Чрезмерные нагрузки
Непосильные нагрузки не только не приближают вас к телу мечты, но и пагубно влияют на организм. Длительные и слишком большие нагрузки для неподготовленного тела – это большой стресс. Тренировки должны быть короткими и посильными. Только тогда можно добиться желаемых результатов и не навредить себе.
Недосып
Сон – важная составляющая в цепочке здорового образа жизни. Пренебрегая здоровым сном, мы не даем телу восстановиться. В результате организм получает очередной стресс.
Хронический стресс
При хроническом стрессе, вызванным многочисленными факторами, такими как нелюбимая работа, проблемы в семье, длительные психоэмоциональные нагрузки, организм не готов к нагрузкам в зале. Поэтому для начала нужно избавиться от этого состояния, а уже потом приходить на тренировки.
Депрессия
Депрессивные нарушения связаны с дисбалансом “гормонов счастья”. Да, тренировки могут помочь выйти из депрессивного состояния, но если мы имеем дело с хронической депрессией, то не лучше обратиться за помощью к специалистам.
Плохое настроение
Бывают состояния, когда все вокруг не приносит удовольствия, даже тренировки. Причиной может быть неправильно подобранная студия или тренировка. Поэтому надо найти активность по душе (для одних это бег, а для других – занятия с петлями TRX) и настроение улучшится.
А если не чувствуешь себя более счастливым после тренировки?
Во-первых, проконсультируйтесь с тренером. Занятия должны насыщать вас энергией, а не истощать. Если у вас нет хронических заболеваний или депрессии, то решить проблему можно быстрее. Тренер составит правильную тренировку, даст посильную нагрузку и хорошее настроение наверняка вернется.
Во-вторых, хороший отдых еще никому не навредил. Если вы очень много работаете, мало спите, то организм попросту не успевает восстановиться. Он истощен, а значит тренировки для него – это дополнительный стресс. Попробуйте взять отпуск и набраться сил во время отдыха.
В-третьих, подумайте, что из списка ниже принесет вам наибольшее удовольствие. Возможно, один из этих простых способов восстановления поможет быстро вернуть вам силы:
- полноценный сон;
- встречи с друзьями не по работе;
- восстановительные тренировки (например, йога или flow);
- медитация;
- массаж;
- творческие занятия (рисование, пение и т.д.);
- переключение внимания (интересные книги, концерт любимой группы, кино и т.д.).
Прислушивайтесь к своему организму, находите время на восстановление и тогда он скажет вам "спасибо".
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