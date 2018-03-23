WADA готово нанести мощный удар по России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово подать в суд на международные федерации, которые не хотят расследовать факты употребления допинга русскими спортсменами. Об этом во время симпозиума организации в Лозанне сообщил президент агентства Крэйг Риди.

"Сегодня мы ясно сказали, что ждем от всех федераций информации об их действиях в отношении известных допинговых случаев. Мы предоставили им всю необходимую информацию и ждём, что они дадут этим делам ход. А если они не захотят расследовать эти дела – мы оставляем за собой право обратиться в Спортивный арбитражный суд", – цитирует издание Insidethegames слова Риди.

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Как сообщал "Обозреватель", во время следствия WADA по допинговому скандалу российские спортсмены пытались обвинить в употреблении допинга украинцев.