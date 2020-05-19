Взяли Кубок: история возникновения регби в Украине

Как и обещал, предлагаю вам, друзья, еще один материал об украинском регби.

Первая в нашей стране регбийная команда "родилась" в Киеве в 1962 году. Киевский студент Валентин Хонин побывал в гостях у московских друзей, привез домой подаренный ему овальный мяч, посетил тренировку регбистов, которые познакомили его с правилами игры, подаренную миру Англией.

В один из осенних дней несколько студентов КПИ взяли в руки "дыню". Игра им понравилась, и создали они первую регбийную команду. Благо, был свой стадион для тренировок. Прошли годы, в Киеве появились и другие команды. Регби увлеклись также студенты КИИГА (нынешний НАУ), появились команды СКА, "Динамо", "Спартак", "Авангард", "Авиатор". В свое время "Динамо", "Политехник" и "Авиатор" довольно успешно выступали в высшей лиге чемпионата СССР. Чемпионаты УССР проходили на регулярной основе.

В ноябре 1979 года "Авиатор" и "Политехник" сошлись в финале Кубка СССР, который проходил в Житомире. Путь к решающему матчу для земляков был нелегким, но они успешно его преодолели, поставив кубковый "шлагбаум" перед московскими клубами "Слава", "Фили", АВА (Монино), "Локомотивом" из Тбилиси. Финальный матч в прохладную погоду собрал на стадионе в нерегбийном Житомире около 5 тысяч зрителей. Это был день "Авиатора", добывшего убедительную победу – 24:0.

А игроки "Политехника" в сезоне-1979 стали мастерами спорта СССР, завоевав звание чемпионов УССР и сильнейшей студенческой команды страны. В том сезоне в составе "Политехника" выступали: Захливный, Новиков, В.Крамарев, Свертока, Зубик, Ишутин, Добрывечер, Яворский, Дремов, Мишенин, Титов, Хорликов, Довгун, Гаврилюк, Г.Крамарев, Гончар и Дудко (тренер – Вадим Кравцов).

Вспомнили дела минувших дней

На столичном стадионе "Спартак" прошел яркий регбийный праздник, посвященный 40-летию киевского финала розыгрыша Кубка СССР 1979 года. На него были приглашены и бывшие студенты КПИ – игроки первой в Украине регбийной команды, созданной, напомню, в 1962 году. Теплой была встреча, ведь многие не виделись не один десяток лет. А теперь о тех, кто был первыми регбистами 58 лет назад.

Капитан команды КПИ-1962 Валентин Хонин (1943 г.р.) – ныне профессор Института международных отношений при КНУ им. Тараса Шевченко.

Анатолий Тяжкороб (1938 г.р.) – профессор Международной академии технологических наук, много лет работал на ведущих должностях в Институте газа НАН Украины.

Евгений Игнатов (1941 г.р.) работал инженером, а затем стал гостренером Спорткомитета Украины, отвечал за развитие регби и хоккея на траве. Сейчас работает в научно-технической библиотеке Украины.

Владимир Федоров (1942 г.р.) после окончания КПИ работал главным конструктором завода имени Г.Петровского. Создал приборы, аналогов которым нет в мире и поныне.

Виктор Пелех (1941 г.р.) – почетный энергетик Украины, один из руководителей киевской ТЭЦ-5.

Владимир Масол (1941 г.р.) многие годы работал на руководящих должностях в Институте автоматики НАН Украины.

Алексей Букаев (1940 г.р.) после окончания КПИ работал по специальности, а затем ушел в спорт. Стал тренером команды "Колос" (Борисполь), многократный чемпион и обладатель Кубка СССР по хоккею на траве, финалист Кубка европейских чемпионов, получил звание Заслуженного тренера Украины.

Анатолий Макеев (1941 г.р.) многие годы работал главным энергетиком химфармзавода "Дарница" и госпредприятия "НТЦ-Агробиотех".

Юрий Бируля (1941 г.р.) стал первым в Украине мастером спорта СССР по регби. Много лет работал тренером. Несмотря на возраст, является постоянным участником турниров регбистов-ветеранов.

А инициатором памятной встречи был до сих пор влюбленный в регби Александр Свертока, благодаря которому в Киеве был создан музей украинского регби.

Получив памятные эксклюзивные медали, именные регбийки, овальные мячи, грамоты ФРУ и спортклуба КПИ, ветераны украинского регби во время третьего тайма вспоминали минувшие дни и матчи, в которых они играли.

Вот такие они ребята – родоначальники регби в Украине, первые игроки команды КПИ, которая сейчас носит название "Политехник".

Если вы никогда не были на матчах регбистов, и у вас появится такая возможность, обязательно воспользуйтесь ею. Не пожалеете!

Удачи, успехов, регбийного здоровья желаю вам я – мастер спорта по регби Александр Липенко.

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