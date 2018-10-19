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"Все прощаю": отец Хабиба сделал неожиданное предложение МакГрегору

5.2тЧитать материал на украинском

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап позвал в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо ирландского бойца Конора МакГрегора.

Напомним, что до поединка между бойцами, который закончился победой Хабиба и грандиозным скандалом, Конор неоднократно в вызывающем и оскорбительном тоне высказывался о Хабибе и его отце.

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Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил соперника своего сына и пригласил того на турнир, который состоится 15 декабря в Каспийске.

"Все прощаю, надо быть милосердным", - сказал отец Хабиба.

Как сообщал OBOZREVATEL, дагестанский боец Хабиб, заработанные за бой с ирландцем Конором МакГрегором деньги, хочет потратить на Украину

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Тема
UFC
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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