"Все прощаю": отец Хабиба сделал неожиданное предложение МакГрегору

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап позвал в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо ирландского бойца Конора МакГрегора.

Напомним, что до поединка между бойцами, который закончился победой Хабиба и грандиозным скандалом, Конор неоднократно в вызывающем и оскорбительном тоне высказывался о Хабибе и его отце.

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил соперника своего сына и пригласил того на турнир, который состоится 15 декабря в Каспийске.

"Все прощаю, надо быть милосердным", - сказал отец Хабиба.

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