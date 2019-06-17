Впервые за 10 лет: Украина вышла на ЧЕ по гандболу

Мужская сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020. Это будет первый большой турнир для национальной команды с 2010 года.

Сборная Сергея Бебешко пробилась на Евро, попав в числе четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих отборочных группах, сообщает XSPORT.

Перед последним туром украинцы занимали второе место в 8-й отборочной группе, но опустились на третью позицию, проиграв на выезде Черногории 21:27.

сборная Украины по гандболу facebook.com/sportsfotografy

Тем не менее очков, завоеванных в прошлых матчах, хватило, чтобы квалифицироваться на Евро через рейтинг третьих мест. Также из 8-й группы в финальную часть вышли Дания (1 место) и Черногория (2 место).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу стала чемпионом Европы среди слабовидящих.

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