Впервые в истории: муж и жена подрались на одном шоу UFC

Марк (11-4 MMA, 2-4 UFC) и Монтана (11-5 MMA, 4-1 UFC) Де Ла Роса стали первыми в истории законными мужем и женой, принявшими участие в одном карде на шоу UFC.

Как сообщает агентство MMAJunkie, в первом бою вечера Марк проиграл бразильцу Раулиану Пайве, для которого эта победа стала первой в UFC, после нокаута во втором раунде. Для Де Ла Росы это уже третье поражение кряду.

Марк и Монтана Де Ла Роса UFC

The third time's the charm for Raulian Paiva (19-3), as he caps a solid two-round showing over Mark De La Rosa with a cross to score his first UFC win! He cements his top-15 flyweight standing. #UFCRioRancho pic.twitter.com/XWjS1o86pS — Kyle Johnson (@VonPreux) February 15, 2020

Монтана отомстила за мужа, выиграв бой против Мары Ромеро Бореллы по решению судей. Она не очень удачно начала поединок, но сумела выровнять ситуацию к концу первого раунда. Решающий момент боя случился в третьем раунде, когда мощный удар с правой от Де Ла Росы отправил соперницу на мат. Теперь у Монтаны 5 побед в 6 последних поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых талантливых бойцов мира UFC в полулегком весе 25-летний Грант Доусон поучаствовал в тренировочном поединке 2 на 1 против журналистки Лоры Санко и своей девушки Элль Вэгмен.

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