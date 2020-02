Впервые в истории: муж и жена подрались на одном шоу UFC

Марк (11-4 MMA, 2-4 UFC) и Монтана (11-5 MMA, 4-1 UFC) Де Ла Роса стали первыми в истории законными мужем и женой, принявшими участие в одном карде на шоу UFC.

Как сообщает агентство MMAJunkie, в первом бою вечера Марк проиграл бразильцу Раулиану Пайве, для которого эта победа стала первой в UFC, после нокаута во втором раунде. Для Де Ла Росы это уже третье поражение кряду.

The third time's the charm for Raulian Paiva (19-3), as he caps a solid two-round showing over Mark De La Rosa with a cross to score his first UFC win! He cements his top-15 flyweight standing. #UFCRioRancho pic.twitter.com/XWjS1o86pS