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16 февраля • обновлено в 13:03
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Впервые в истории: муж и жена подрались на одном шоу UFC

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Марк (11-4 MMA, 2-4 UFC) и Монтана (11-5 MMA, 4-1 UFC) Де Ла Роса стали первыми в истории законными мужем и женой, принявшими участие в одном карде на шоу UFC.

Как сообщает агентство MMAJunkie, в первом бою вечера Марк проиграл бразильцу Раулиану Пайве, для которого эта победа стала первой в UFC, после нокаута во втором раунде. Для Де Ла Росы это уже третье поражение кряду.

Марк и Монтана Де Ла Роса

Марк и Монтана Де Ла Роса

UFC

Монтана отомстила за мужа, выиграв бой против Мары Ромеро Бореллы по решению судей. Она не очень удачно начала поединок, но сумела выровнять ситуацию к концу первого раунда. Решающий момент боя случился в третьем раунде, когда мощный удар с правой от Де Ла Росы отправил соперницу на мат. Теперь у Монтаны 5 побед в 6 последних поединках.

🤪🥊👊

Публикация от Montana De La Rosa (@montana.delarosa)

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