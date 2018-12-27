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Впервые в истории человечества! Спортсмен-экстремал установил невероятный рекорд

1.1тЧитать материал на украинском

Американский спортсмен-экстремал Колин О'Брэди стал первым в истории человеком, который сумел в одиночку пересечь Антарктиду. Свое путешествие он начал 3 ноября.

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Как сообщает The Guardian, ему понадобилось 54 дня, чтобы преодолеть 1500 километров на лыжах по континенту. Перед походом О'Брэди в соцсетях выложил фото всего снаряжения, которое он тащил во время путешествия.

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Как написал 33-летний спортсмен у себя в Instagram, на последний 130-километровый марш-бросок он потратил 32 часа.

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Колин О'Брэди

Колин О'Брэди

Instagram

Новости
"Как на кол посадили": экстремала из Беларуси насквозь пробило сосной

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британский каскадер на кроссовере проехал по мертвой петле высотой 19 метров, установив новый мировой рекорд и в очередной раз попав в Книгу рекордов Гиннеса. Для трюка британец разогнался до 80 километров в час, притом что ширина петли всего около 4 метров.

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минин евген
минин евген
а шо у у немытых в росисе? кацапьё бухает и ворует, и елки из говна лепит.
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