Волейболист сборной России напал на водителя в Москве, – опубликовано видео

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя, который управлял автомобилем службы каршеринга BelkaCar в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмену не понравилось, что его оппонент ехал не по центру полосы, что не позволило ему проехать светофор. За это Кимеров начал преграждать водителю путь своим автомобилем, требуя остановиться и поговорить.

В один из моментов спортсмен вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента, сбил боковое зеркало ногой и оставил вмятину на двери. Водитель позвонил диспетчеру, пытаясь вызвать полицию, и общался с ним по телефону, пока Кимеров продолжал преследование. Оторвавшись от волейболиста, пострадавший поехал в отделение полиции и написал заявление о порче имущества.

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