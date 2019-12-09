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9 декабря • обновлено в 22:24
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Включая биатлон: раскрыты виды спорта, где россияне принимали допинг

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Российские спортсмены чаще всего нарушали антидопинговое законодательство в тяжелой и легкой атлетике.

Об этом свидетельствует отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам расследования манипуляций Россией с данными проб своих атлетов, пишет Чемпионат.

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допинг

допинг

Издание приводит перечень нарушений РФ в видах спорта:

Тяжелая атлетика – 41;
Борьба – 1;
Тхэквондо – 2;
Гребля на каноэ – 1.

Кроме того, WADA оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России. Еще два случая касаются биатлонистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года после того, как вскрылся обман с подменой данных Московского антидопингового центра.

При этом наказание не коснется футбольного Евро-2020 и чемпионата мира в Катаре 2022 года.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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