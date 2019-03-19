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Вице-чемпион мира умер в 26 лет после тренировки в США

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Серебряный призер чемпионата мира по плаванию 2012 года представитель Гонконга Кеннет То скончался в возрасте 26 лет в США.

Кеннет То

Кеннет То

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Как сообщает Swim Swam, пловцу стало плохо в раздевалке после тренировки во Флориде, и он был доставлен в больницу, где врачи зафиксировали его смерть.

То выступал за сборные Австралии и Гонконга. Помимо "серебра" ЧМ на короткой воде, в его активе второе место в комбинированной эстафете 4х100 метров на мировом первенстве 2013 года, шесть медалей Юношеских Игр — 2010.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта стало известно о смерти еще одной пловчихи. Трехкратная олимпийская чемпионка Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни.

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Тема
плавание
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