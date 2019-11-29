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30 ноября • обновлено в 10:58
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"Вброс для ватников": НТВ опозорился с "расследованием" допингового скандала в России

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На канале НТВ заявили, что провели собственное расследование допинг-скандала в российском спорте и пришли к выводу, что США вторгались в базу данных антидопинговой лаборатории в Москве.

Как говорится в расследовании "Мутная ВАДА", которое размещено на канале НТВ в YouTube, в систему управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) входили более 500 раз с IP-адресов, которые зарегистрированы в США.

"Вброс для ватников": НТВ опозорился с "расследованием" допингового скандала в России

РИА Новости

Кроме того, бывший глава LIMS Григорий Родченков, а также его заместители использовали систему лаборатории, где содержались данные о допинг-пробах, для шантажа спортсменов.

Пользователи сети, в том числе и в России, отнеслись с большим недоверием и иронией к сообщению о "расследовании НТВ", согласно которому во всех бедах российского спорта якобы виновны американцы.

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"НТВ, как вы это делаете??? Долго думали?", "Настолько гнилые контраргументы – перебор даже из уст российского ТВ. Позорище", "США взломали мозг Мутко и заставили его кормить российских спортсменов допингом!", "Вброс для ватников, они поверят", "Ребята, вы лучше признайтесь, что принимали допинг и мухлевали с пробами, чем это. Так вас весь мир будет считать хотя бы просто мошенниками и злодеями, а с этой новой версией просто полными даунами", – пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
Россия
Тег
WADA
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Если оторвать плинтус и внимательно посмотреть, что было под ним, то среди пыли и сушеных тараканов, можно увидеть репутацию России .....
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hunt andres
hunt andres
Злопыхатель Вежливый, репутация укроины не стОит даже оторванного плинтуса.
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