На канале НТВ заявили, что провели собственное расследование допинг-скандала в российском спорте и пришли к выводу, что США вторгались в базу данных антидопинговой лаборатории в Москве.

Как говорится в расследовании "Мутная ВАДА", которое размещено на канале НТВ в YouTube, в систему управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) входили более 500 раз с IP-адресов, которые зарегистрированы в США.

РИА Новости

Кроме того, бывший глава LIMS Григорий Родченков, а также его заместители использовали систему лаборатории, где содержались данные о допинг-пробах, для шантажа спортсменов.

Пользователи сети, в том числе и в России, отнеслись с большим недоверием и иронией к сообщению о "расследовании НТВ", согласно которому во всех бедах российского спорта якобы виновны американцы.

"НТВ, как вы это делаете??? Долго думали?", "Настолько гнилые контраргументы – перебор даже из уст российского ТВ. Позорище", "США взломали мозг Мутко и заставили его кормить российских спортсменов допингом!", "Вброс для ватников, они поверят", "Ребята, вы лучше признайтесь, что принимали допинг и мухлевали с пробами, чем это. Так вас весь мир будет считать хотя бы просто мошенниками и злодеями, а с этой новой версией просто полными даунами", – пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря.

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