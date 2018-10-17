Вадим Кисель назначен вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины

Почетного президента Федерации греко-римской борьбы Украины Вадима Киселя на отчетно-выборной конференции, которая проходила в конце августа текущего года, избрали в руководящие органы Ассоциации спортивной борьбы Украины, назначив вице-президентом данной организации.

По словам Вадима Киселя, для него большая честь быть избранным вице-президентом АСБУ. Как известно, ранее Вадим Владимирович с 2009 по 2013 год возглавлял Федерацию греко-римской борьбы Украины, являясь при этом членом Национального Олимпийского Комитета (НОК).

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие цели функционер ставит перед собой на занимаемой должности, Вадим Кисель акцентировал внимание на развитии спортивной борьбы в Украине, в частности, среди молодежи.

"Первая и самая главная моя задача на этой позиции – привлечь как можно больше детей к занятию борьбой. Для этого мы должны строить спортивные залы, показывать, что борьба – привлекательный вид спорта. Мы должны забрать детей с улицы, чтобы они не шли по наклонной, не ходили по подъездам, не употребляли наркотики, алкоголь, а занимались спортом. Ведь это, на самом деле, должно быть глобальной и стратегической задачей государства, так как очевидно, что в здоровом теле - здоровый дух! Только у здорового и сильного народа может быть крепкое государство! Это касается всех аспектов, начиная от экономики и заканчивая обороноспособностью нашей страны", - убежден Вадим Кисель

Вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины добавил, что строительства спортивных залов недостаточно и развитие борьбы в Украине, по его мнению, требует глобального подхода.

"У меня есть давняя мечта, которую я хочу воплотить на занимаемой должности – это строительство Дворца борьбы им. И.М. Поддубного на несколько этажей, на каждом из которых будут свои залы с борцовскими коврами, исключительно предназначенные для единоборств, где можно было бы не только тренироваться но и проводить соревнования. Эта практика не нова, цивилизованные странны давно взяли ее на вооружение", - говорит Вадим Кисель.

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Почетный президент ФГРБУ также отметил, что реализация всего этого не возможна без увеличения финансирования и мощного лобби борьбы в Украине.

"Чтобы у сборных Украины было много побед и медалей на международной арене, борьбе необходимы тутульные спонсоры, так как государственного финансирования не достаточно для этих целей", - заявил Вадим Кисель в эфире ОбозTV.

Биографическая справка: Вадим Кисель является мастером спорта СССР по греко-римской борьбе, заслуженным тренером Украины, среди воспитанников которого призеры чемпионатов мира, Европы, а также Олимпийских игр.