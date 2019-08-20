В России во время пробежки умерла 25-летняя чемпионка

В России во время тренировки скончалась 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова. Она была многократной чемпионкой Тамбовской области.

Спортсменка совершала пробежку перед очередными соревнованиями, но упала в траву. Там ее и обнаружили.

Маргарита Плавунова

Тело девушки направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. После необходимых исследований специалисты огласят окончательную причину смерти спортсменки. Эксперты не исключают, что к трагическим последствиям могли привести чрезмерные нагрузки.

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Маргарита Плавунова специализировалась на барьерном беге. Как сообщают российские СМИ, она была очень перспективной спортсменкой.

Маргарита Плавунова "Вконтакте" спортсменки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умерла 21-летняя бывшая футболистка Анастасия Березина. Девушка скончалась в результате остановки сердца.

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