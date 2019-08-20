Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

В России во время пробежки умерла 25-летняя чемпионка

1.3т Читать материал на украинском

В России во время тренировки скончалась 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова. Она была многократной чемпионкой Тамбовской области.

Спортсменка совершала пробежку перед очередными соревнованиями, но упала в траву. Там ее и обнаружили.

Маргарита Плавунова

Маргарита Плавунова

Тело девушки направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. После необходимых исследований специалисты огласят окончательную причину смерти спортсменки. Эксперты не исключают, что к трагическим последствиям могли привести чрезмерные нагрузки.

Новости
Участница Олимпиады в Сочи трагически умерла в 36 лет

Маргарита Плавунова специализировалась на барьерном беге. Как сообщают российские СМИ, она была очень перспективной спортсменкой.

Маргарита Плавунова

Маргарита Плавунова

"Вконтакте" спортсменки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умерла 21-летняя бывшая футболистка Анастасия Березина. Девушка скончалась в результате остановки сердца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...