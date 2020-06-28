В России умер призер Олимпиады и чемпионатов мира

В России на 87 году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских игр в Инсбруке-1964 и чемпионата мира в Лахти-1962, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам Иван Степанович Утробин.

"Ушел из жизни человек, которого весь лыжный мир за огромные объёмы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске", – говорится в некрологе на сайте "Лыжный спорт".

Похороны состоятся в понедельник, 29 июня. Прощание на лыжной базе "Зоркий" (старое здание) в Красногорске в 11:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович, возглавлявший национальную команду с 2003 по 2006 год, умер на 75-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.