В России умер известный олимпиец и вице-чемпион мира

Российский конькобежец Андрей Ануфриенко, дважды участвовавший в зимних Олимпийских играх, и являвшийся многократным чемпионом СССР, России и серебряным призером мирового первенства, скончался в возрасте 48 лет.

Советский спорт Андрей Ануфриенко

"Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу. Коллегам по спорту и друзьям Андрей навсегда запомнился профессионалом с большой буквы, добрым и отзывчивым человеком", — говорится в сообщение пресс-служба Союза конькобежцев России.

Смерть известного экс-спортсмена наступила 6 марта, но о трагедии стало известно лишь 13 марта.

Ануфриенко участвовал в составе сборной России на Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994) и Нагано (1998). В 1994 году он стал серебряным призером чемпионата мира в Гетеборге на дистанции 1500 м.

В последнее время Ануфриенко работал тренером юношеской команды в хоккейном клубе.

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