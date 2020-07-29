В РФ боксер устроил смертельную драку: спортивные итоги 28 июля

В России двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина стала участницей смертельной драки, а Мирча Луческу откровенно высказался о Валерии Лобановском.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные итоги вторника, 28 июля.

Кроме того, ультрас "Динамо" устроили протест против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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