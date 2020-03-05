В Москве трагически умер трехкратный чемпион мира

Трехкратный чемпион мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров умер в возрасте 23 лет. Подробности трагедии не уточняются.

Александр Макаров paralymp.ru

"Паралимпийский комитет России (ПКР) с прискорбием сообщает о гибели члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Сергеевича Макарова", – говорится в сообщении пресс-службы ПКР.

В сентябре 2019 года Александр Макаров завоевал золотые медали на мировом первенстве в Лондоне (на дистанциях 50 и 100 м на спине, 200 м вольным стилем).

Кроме того, он по разу выигрывал серебряную и бронзовую медали чемпионата мира 2015 года. На счету Макарова также три серебряные и две бронзовые награды чемпионата Европы 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко умер в возрасте 72 лет. Бывший спортсмен продолжительное время страдал от бокового амиотрофического склероза.

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