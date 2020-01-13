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13 января • обновлено в 19:14
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В Киеве умер знаменитый спортивный журналист

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13 января в Киеве на 74-м году жизни умер многолетний президент Ассоциации спортивных журналистов Украины, член НОК Украины Михаил Волобуев.

В последние годы известный журналист боролся с тяжелой болезнью.

Михаил Волобуев

Михаил Волобуев

Михаил Волобуев возглавлял Ассоциацию спортивных журналистов Украины с 1999 года, а с 2000 года являлся членом Международной Ассоциации спортивной прессы, работал на многих летних и зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по разным видам спорта на всех континентах планеты.

Михаил Михайлович воспитал десятки учеников, для которых являлся непререкаемым авторитетом в спортивной журналистике.

Новости
Умер знаменитый украинский спортивный журналист

Выборы нового президента АСЖУ состоятся 23 января 2020 года.

OBOZREVATEL приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Михайловича Волобуева.

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Автор
Денис Карпов
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А ещё ,по-дох очередной волонтер АТо.
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