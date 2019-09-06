В голом виде: Хабиб пошел на радикальный шаг перед боем с Порье

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов едва смог уложиться в требуемые 70,3 килограмма перед поединком с американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов

Официальная процедура взвешивания состоялась в одном из отелей Абу-Даби. Для того, чтобы выполнить весовой норматив, Нурмагомедову пришлось встать на весы нагишом.

Вот как это выглядело:

Отметим, что еще во вторник вечером Хабиб весил 76 килограммов, а две недели назад — около 78 кг. Таким образом, буквально в течение двух суток россиянину пришлось согнать 6 килограммов.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Хабиб устроил бойкот перед боем с американцем, отказавшись от общения с прессой.

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