"Уже в Украине. Что делать?" Тренер Хабиба вспомнил о Коноре

Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов саркастично отреагировал на приезд в Россию Конора МакГрегора.

Наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото сына с подписью главы UFC Даны Уайта: "Конор – больше не фигура. А вот Хабиб – да, фигура. Он может сидеть и спокойно перебирать вызовы".

Нурмагомедов-старший в шутку предложил своим подписчикам придумать варианты, как нужно встретить МакГрегора в Москве.

"Конор уже в Украине, решайте, что делать с ним в Москве", – написал тренер Хабиба. Отметим, что ирландский боец посетит Россию 24 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор впервые посетил Украину и высказался о президенте страны Владимире Зеленском.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!