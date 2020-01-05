"Уродливый русский": чемпион UFC унизил российского бойца

Чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо унизительно высказался о известном российском бойце смешанных единобороств (MMA) Петра Яна.

Петр Ян (справа)

"Ты и этот уродливый русский так одержимы мной. Так почему бы вам не подраться? Победитель преклонит колено перед тройным чемпионом. Альдо будет следующим, кто это сделает", – заявил Сехудо.

Ян в ответ оскорбил Сехудо, припомнив ему то, что тот собирается драться против Жозе Алду, который потерпел два поражения подряд.

"Клоун, ты тот, кто одержим Альдо. Оставь пояс вакантным и я буду милостив к тебе", – заявил Ян.

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Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец ММА Коди Гарбрандт рассказал о стычке, которая произошла у него с Петром Яном во время турнира UFC-245 в Лас-Вегасе. Россиянин настиг его по пути в туалет, после чего между спортсменами возникла ссора.

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