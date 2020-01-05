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5 января • обновлено в 19:00
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"Уродливый русский": чемпион UFC унизил российского бойца

2.5т
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Чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо унизительно высказался о известном российском бойце смешанных единобороств (MMA) Петра Яна.

Петр Ян (справа)

Петр Ян (справа)

"Ты и этот уродливый русский так одержимы мной. Так почему бы вам не подраться? Победитель преклонит колено перед тройным чемпионом. Альдо будет следующим, кто это сделает", – заявил Сехудо.

"Уродливый русский": чемпион UFC унизил российского бойца

Ян в ответ оскорбил Сехудо, припомнив ему то, что тот собирается драться против Жозе Алду, который потерпел два поражения подряд.

"Клоун, ты тот, кто одержим Альдо. Оставь пояс вакантным и я буду милостив к тебе", – заявил Ян.

"Уродливый русский": чемпион UFC унизил российского бойца

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Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец ММА Коди Гарбрандт рассказал о стычке, которая произошла у него с Петром Яном во время турнира UFC-245 в Лас-Вегасе. Россиянин настиг его по пути в туалет, после чего между спортсменами возникла ссора.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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Добрыня .
Добрыня .
Обоз!!! на кой чёрт мне это знать ???
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Хо Хол
Хо Хол
"Уpoдливый русский": чемпион UFC феерично унизил друга Путина! Российский боец огрызнулся!" - Максим Богданов, я за тебя твою работу делать должен?
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