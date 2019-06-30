Унесли на носилках: гимнаст на Европейских играх кошмарно сорвался с перекладины - видеофакт

Мариос Георгиу, первый представитель Кипра в спортивной гимнастике на Олимпиаде 2016 года, неудачно выступил на II Европейских играх в Минске.

Во время турнира по многоборью 21-летний спортсмен не докрутил свой элемент и сорвался с перекладины. Мариос пытался сделать ковач с винтом прямым телом, однако в последний момент руки соскользнули со снаряда и гимнаст кошмарно приземлился спиной на страхующие маты.

С арены киприота унесли на носилках. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что в этом турнире украинский гимнаст Олег Верняев завоевал сербряную награду. У женщин в многоборье "бронзу" взяла украинская гимнаста Диана Варинская.

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