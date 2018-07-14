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Футзалист забил гол после смерти: опубликовано видео

2.1тЧитать новость на украинском

Игрок молодёжной сборной Венесуэлы по мини-футболу Кедуин Индриаго принял пас и забил гол уже после своей смерти, лёжа в гробу. На церемонии прощания друзья принесли его гроб на площадку, чтобы в последний раз сыграть вместе с ним.

Индриаго разбился на мотоцикле, но его команда "Ливраменто" устроила ему очень трогательную процедуру прощания

За несколько дней ролик с этой очень странной церемонией посмотрело более одного миллиона человек. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить самые необычные похороны в мире.

Новости
Футболист умер, пытаясь скопировать Месси

Напомним, что недавно футболист умер, пытаясь скопировать Месси.

Место
Венесуэла
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