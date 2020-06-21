Умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен-Арне Хансен выступает на церемонии открытия чемпионата Европы по кроссу в Парке да Бела Виста 8 декабря 2019 года в Лиссабоне, Португалия

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) норвежец Свен-Арне Хансен ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщается на официальном сайте организации.

15 марта этого года он перенес инсульт, после которого не смог восстановиться.

Хансен возглавлял European Athletics с 2015 года. Ранее он являлся президентом Федерации легкой атлетики Норвегии (2003-2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший вице-президент "Реала" Амадор Суарес скончался от коронавируса в возрасте 76 лет. Функционер боролся с болезнью в течение 40 дней.