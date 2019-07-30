Умер легендарный олимпийский чемпион

Знаменитый норвежский метатель копья, олимпийский чемпион Эгиль Даниэльсен умер в возрасте 85 лет в своем родном городе Хамар. Огромную популярность на родине он получил, после завоевания олимпийского золота на играх в Мельбурне, где атлет установил мировой рекорд – 85,71 м. За свою карьеру Даниэльсен оновил 11 рекордов страны, становился серебряным призером чемпионата Европы, участвовал еще в одних Олимпийских играх в Риме, где остался за чертой призеров.

Эгиль Даниэльсен

После завершения карьеры многие годы занимался политической деятельностью. Статуя Даниэльсена установлена у входа в олимпийский дворец Хамара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на 37-м году жизни скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.

Как сообщает Апостроф, спортсмен умер при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать.

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