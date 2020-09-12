Умер экс-президент WADA, выступавший за ужесточение наказания России

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи скончался в Австралии в возрасте 75 лет, сообщается на официальном сайте организации.

По словам гендиректора WADA Оливье Ниггли, Фейхи был "замечательным президентом и выдающимся человеком", который всегда действовал в интересах агентства и чистого спорта.

"От имени всех, кто работал в совете учредителей WADA и различных комитетах, а также от имени руководства и сотрудников, бывших и действующих, я хочу передать наши соболезнования жене Джона, их большой семье и широкому кругу коллег и друзей. Да упокоится он с миром", – сказал Ниггли.

Фейхи занимал должность президента WADA в период с 2008 по 2013 год, после чего его пост занял британец Крэйг Риди.

В 2019 году Фэйхи заявил, что Россию недостаточно наказали за возможную государственную программу по применению допинга в 2012-2014 годах

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