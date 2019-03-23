Опередили Россию: украинцы завоевали два золота на ЧЕ по стрельбе

Сборная Украины добыла две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия (с дистанции 10 м), который проходит в хорватском Осиеке.

Павел Коростылев стал лучшим в упражнении ПП-3, а Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали звание чемпионов Европы в соревнованиях смешанных команд. Коростылев с 241,3 очка опередил серба Дамира Микеца (239,9) и итальянца Джузеппе Джордано (219,4).

Новости Украинка завоевала медаль на Кубке мира по стрельбе

Елена Костевич, Олег Омельчук и Павел Коростылев

Костевич и Омельчук опередили представителей России и Сербии в борьбе за главную награду соревнований.

Успехи наших спортсменов отметил Национальный олимпийский комитет Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что черниговская спортсменка Елена Костевич выиграла чемпионат мира по спортивной стрельбе, который проходил в Чханвоне (Южная Корея). 33-летняя украинка набрала 37 баллов и стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

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