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Опередили Россию: украинцы завоевали два золота на ЧЕ по стрельбе

1.2тЧитать материал на украинском

Сборная Украины добыла две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия (с дистанции 10 м), который проходит в хорватском Осиеке.

Павел Коростылев стал лучшим в упражнении ПП-3, а Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали звание чемпионов Европы в соревнованиях смешанных команд. Коростылев с 241,3 очка опередил серба Дамира Микеца (239,9) и итальянца Джузеппе Джордано (219,4).

Опередили Россию: украинцы завоевали два золота на ЧЕ по стрельбе

Новости
Украинка завоевала медаль на Кубке мира по стрельбе

Елена Костевич, Олег Омельчук и Павел Коростылев

Елена Костевич, Олег Омельчук и Павел Коростылев

Костевич и Омельчук опередили представителей России и Сербии в борьбе за главную награду соревнований.

Опередили Россию: украинцы завоевали два золота на ЧЕ по стрельбе

Успехи наших спортсменов отметил Национальный олимпийский комитет Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что черниговская спортсменка Елена Костевич выиграла чемпионат мира по спортивной стрельбе, который проходил в Чханвоне (Южная Корея). 33-летняя украинка набрала 37 баллов и стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров.

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Тема
Пулевая стрельба
Место
ХорватияОсиек
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