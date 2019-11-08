Главная Новости
8 ноября • обновлено в 17:15
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Украинский самбист в драматичной борьбе стал чемпионом мира-2019

1.3т Читать материал на украинском

Украинский спортсмен Владислав Руднев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо-2019, который стартовал в корейском городе Чонджу.

Владислав Руднев (справа) - чемпион мира-2019

Владислав Руднев (справа) - чемпион мира-2019

sambo.net.ua

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Будучи одним из фаворитов турнира в категории до 74 кг, украинский спортсмен подтвердил обоснованность своих претензий на наивысшую ступень пьедестала почета. В финале он в невероятно сложном и драматичном поединке победил Истама Курбатова из Узбекистана.

Таким образом, Руднев стал двукратным чемпионом мира – в 2018 году на ЧМ в Бухаресте он также выиграл "золото".

Наталья Смаль

Наталья Смаль

sambo.net.ua

Новости
Украинцы стали чемпионами мира по кибер-шахматам

Еще одну медаль в первый соревновательный день принесла Украине Наталья Смаль. В категории до 72 кг самбистка завоевала бронзовую награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по тайскому боксу.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "самбо" на OBOZREVATEL.

Тема
самбо
Место
Южная Корея Чонджу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel