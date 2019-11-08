Украинский самбист в драматичной борьбе стал чемпионом мира-2019

Украинский спортсмен Владислав Руднев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо-2019, который стартовал в корейском городе Чонджу.
Владислав Руднев (справа) - чемпион мира-2019
sambo.net.ua
Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.
Будучи одним из фаворитов турнира в категории до 74 кг, украинский спортсмен подтвердил обоснованность своих претензий на наивысшую ступень пьедестала почета. В финале он в невероятно сложном и драматичном поединке победил Истама Курбатова из Узбекистана.
Таким образом, Руднев стал двукратным чемпионом мира – в 2018 году на ЧМ в Бухаресте он также выиграл "золото".
Наталья Смаль
sambo.net.ua
Еще одну медаль в первый соревновательный день принесла Украине Наталья Смаль. В категории до 72 кг самбистка завоевала бронзовую награду.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по тайскому боксу.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "самбо" на OBOZREVATEL.