Украинский самбист в драматичной борьбе стал чемпионом мира-2019

Украинский спортсмен Владислав Руднев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо-2019, который стартовал в корейском городе Чонджу.

Владислав Руднев (справа) - чемпион мира-2019 sambo.net.ua

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Будучи одним из фаворитов турнира в категории до 74 кг, украинский спортсмен подтвердил обоснованность своих претензий на наивысшую ступень пьедестала почета. В финале он в невероятно сложном и драматичном поединке победил Истама Курбатова из Узбекистана.

Таким образом, Руднев стал двукратным чемпионом мира – в 2018 году на ЧМ в Бухаресте он также выиграл "золото".

Наталья Смаль sambo.net.ua

Еще одну медаль в первый соревновательный день принесла Украине Наталья Смаль. В категории до 72 кг самбистка завоевала бронзовую награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Андрей Мезенцев стал чемпионом мира по тайскому боксу.

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