Украинский пловец установил мировой рекорд

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на международных соревнованиях в Риме.

Дистанцию 50 метров баттерфляем Андрей преодолел за 22,27 секунды. Прежнее достижение, которое держалось с 2009 года и принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу, украинец улучшил на 0,16 секунды.

"Это история! Я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать нечто особенное", - приводит слова спортсмена xsport.ua.

Андрей Говоров

Андрей Говоров

Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:

Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);

Рафаэль Муньос, Испания, 22.43, (2009);

Роланд Шойман, ЮАР, 22.96 (2005);

Роланд Шойман, ЮАР, 23.01 (2005);

Ян Крокер, США, 23.30 (2004).

Отметим, что 50 метров баттерфляем неолимпийская дистанция.