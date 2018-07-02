Украинский пловец установил мировой рекорд

Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на международных соревнованиях в Риме.
Дистанцию 50 метров баттерфляем Андрей преодолел за 22,27 секунды. Прежнее достижение, которое держалось с 2009 года и принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу, украинец улучшил на 0,16 секунды.
"Это история! Я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать нечто особенное", - приводит слова спортсмена xsport.ua.
Андрей Говоров
Андрей Говоров
Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:
Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);
Рафаэль Муньос, Испания, 22.43, (2009);
Роланд Шойман, ЮАР, 22.96 (2005);
Роланд Шойман, ЮАР, 23.01 (2005);
Ян Крокер, США, 23.30 (2004).
Отметим, что 50 метров баттерфляем неолимпийская дистанция.
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