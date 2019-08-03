Украинский паралимпиец установил мировой рекорд в Ла-Манше

Украинский паралимпиец-колясочник Олег Иваненко установил мировой рекорд, проплыв по Ла-Маншу 62 км за 18 часов.

Олег Иваненко

"Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти в два раза больше чем предполагалось, если бы мы плыли по прямому курсу. Но из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяженность заплыва", — написал Иваненко в Facebook.

По словам паралимпийца к ночи температура воздуха упала почти до 12 градусов, поднялся сильный ветер и пошли волны.

"Но я плыл. Однако даже при такой протяженности нашего пути, настойчивости и стремлении к победе к французскому берегу мы не доплыли всего 8 километров. Начался отток и мы попали в сильное течение, которое даже супер подготовленный паралимпиец преодолеть не сможет. Поэтому было принято очень непростое для меня решение возвращаться в английский порт", - отметил Иваненко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный британский пловец погиб, пытаясь пересечь Ла-Манш. Спортсмена обнаружило сторожевое судно в 15 км от побережья Кале (Франция). В бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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