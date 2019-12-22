Известный украинский кикбоксер добыл драматичную победу, избив российского бойца

Известный украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-6, 0 КО) одолел опытного россиянина Алексея Ульянова (29-7-1, 7 КО), став претендентом на чемпионский пояс в полулегком весе.
Адамчук - Ульянов
кадр из видео
29-летний уроженец Кривого Рога на турнире Glory 74, проходившего в нидерландском Арнеме, добыл тяжелую победу раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28.
Наш соотечественник провел тяжелые три раунда, в которых пропустил несколько неприятных ударов от Ульянова. Однако концовка встречи осталась за украинцем, позволив ему праздновать успех.
Адамчук - Ульянов
кадр из видео
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты встречи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Адамчук добыл яркую победу над мексиканцем Абрахамом Видалесом на турнире Glory 72, который прошел в Чикаго (США).
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