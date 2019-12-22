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22 декабря • обновлено в 12:40
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Известный украинский кикбоксер добыл драматичную победу, избив российского бойца

Известный украинский кикбоксер добыл драматичную победу, избив российского бойца
Наш соотечественник провел тяжелые три раунда
3.5т Читать материал на украинском

Известный украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-6, 0 КО) одолел опытного россиянина Алексея Ульянова (29-7-1, 7 КО), став претендентом на чемпионский пояс в полулегком весе.

Адамчук - Ульянов

Адамчук - Ульянов

кадр из видео

29-летний уроженец Кривого Рога на турнире Glory 74, проходившего в нидерландском Арнеме, добыл тяжелую победу раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28.

Наш соотечественник провел тяжелые три раунда, в которых пропустил несколько неприятных ударов от Ульянова. Однако концовка встречи осталась за украинцем, позволив ему праздновать успех.

Адамчук - Ульянов

Адамчук - Ульянов

кадр из видео

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты встречи.

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Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Адамчук добыл яркую победу над мексиканцем Абрахамом Видалесом на турнире Glory 72, который прошел в Чикаго (США).

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Автор
Максим Богданов
Тема
кикбоксинг
Персона
Сергей Адамчук
Место
Нидерланды Арнем
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Комментарии
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
дааа, не пруха у скрепных слопатоедов, то лебедев отгреб, то этот, видать без мильдония ну никак...
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2 из 3 ответов | показать все
Свин Чубатый
Свин Чубатый
Куралесов Вася, то есть тебя еще и на бутылку садят?! за любую провинность то на бутылку, то ботинки в свиное рыло, как и положено ваша нация должна получать везде. Скоро кредитки отдавать придётся. Мамку готовь, на смену. Долнобойщикам развлекуха хохлушек под хвост)))))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Свин Чубатый, это тебе так говорит твой чеченский хозяин? сиди ровно на бутылка скрепонос...
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і куди і шо
і куди і шо
Нормальная ситуация. Лапотный холоп получил пездюль от своего Господина)))
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
і куди і шо, какие же вы убогие. Это спорт. Пиздюлей вы получаете за плохо отмытый унитаз и за некачественную уборку дерма в Москве и Польше
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
і куди і шо, в холопах всегда х*хлы ходили, то к поляков, но у венгров, то у немцев, то у нас. Всегда так было, ходили, ходят и будут ходить.
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