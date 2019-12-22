Известный украинский кикбоксер добыл драматичную победу, избив российского бойца

Известный украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-6, 0 КО) одолел опытного россиянина Алексея Ульянова (29-7-1, 7 КО), став претендентом на чемпионский пояс в полулегком весе.

Адамчук - Ульянов кадр из видео

29-летний уроженец Кривого Рога на турнире Glory 74, проходившего в нидерландском Арнеме, добыл тяжелую победу раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28.

Наш соотечественник провел тяжелые три раунда, в которых пропустил несколько неприятных ударов от Ульянова. Однако концовка встречи осталась за украинцем, позволив ему праздновать успех.

Адамчук - Ульянов кадр из видео

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты встречи.

Новости Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Адамчук добыл яркую победу над мексиканцем Абрахамом Видалесом на турнире Glory 72, который прошел в Чикаго (США).

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!