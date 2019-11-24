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24 ноября • обновлено в 16:02
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Известный украинский кикбоксер брутально забил соперника, победив нокаутом

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29-летний украинский кикбоксер Сергей Адамчук (11-6-0, 0 KO) добыл яркую победу над мексиканцем Абрахамом Видалесом (4-1-0, 3 KO) на турнире Glory 72, который прошел в Чикаго (США).

В третьем раунде 29-летний уроженец Кривого Рога провел блестящую контратаку. Сергей мощнейшим левым боковым потряс опонента, а затем обрушил на него град ударов, сбив с ног. Рефери остановил поединок, присудив победу украинцу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Кикбоксер после жуткого нокаута оказался в "параллельной реальности" - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября известный украинский кикбоксер Артур Кишенко одержал очередную победу на профессиональном ринге.

32-летний многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу среди любителей эффектно одолел соперника на одном из турниров в Азии.

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Читайте все новости по теме "кикбоксинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
кикбоксинг
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