Украинки пробились на чемпионат Европы-2019 по волейболу

Украинские волейболистки завоевали право представлять страну на чемпионате Европы-2019. Победа над гостями из Черногории со счетом 3:0 гарантировала нашим спортсменкам второе место в отборочной группе.

Несмотря на упорную борьбу, украинкам хватило трех сетов, чтобы одолеть своих соперниц в матче 5 января со счетом 25:22, 25:21, 25:21.

Таким образом Украина с девятью очками заняла второе место в группе С, опередив черногорок на три очка. Впереди у наших волейболисток заключительный матч отбора против Норвегии, однако даже в случае поражения по результатам очных встреч сборная Украины не потеряет вторую строчку.

Лидером группы С является Греция, которая выиграла все четыре матча квалификации.

Финальная часть Евро-2019 пройдет с 23 августа по 8 сентября нынешнего года. Соревнования примут четыре страны – Турция, Польша, Венгрия и Словакия.

Черногория - Украина Федерация волейбола Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу вышла в финальную часть континентального первенства-2019. В заключительном матче отбора команда Горана Бошковича уступила на выезде действующим чемпионам Европы, второй команде мира, сборной Испании – 71:84, но добыла путевку на Евробаскет.