Украинка побила россиянку и стала чемпионкой мира в ММА

Украинка Людмила Пилипчак завоевала пояс чемпиона мира в смешанных единоборствах на турнире ММА Heroine FC, который прошел в китайском Чжэнчжоу. битве за титул наша соотечественница победила россиянку Наталью Денисову по решению судей – 50:45.

Девушки провели в октагоне пять раундов по пять минут. При этом стоит отметить, что соперница Пилипчак – более опытный и мощный боец. "25 минут – это достаточно утомительно. Но я была готова к пяти раундам. Хотя была возможность в четвертом раунде закончить бой досрочно, но не хватило немного времени. Выиграть мне помогла уверенность в себе и, конечно же, подсказки моего секунданта", – отметила Людмила.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, побив в финале Всемирной суперсерии россиянина Мурата Гассиева.