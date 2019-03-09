Украинка выиграла молодежный ЧЕ по борьбе, одолев в полуфинале россиянку

Украинская спортсменка Илона Прокопевнюк стала чемпионкой Европы по борьбе среди спортсменок, не старше 23 лет. Украинка завоевала награду высшей пробы в весовой категории до 62 кг.

В финале соревнований Прокопевнюк одолела представительницу Германии Люси Манзке.

В полуфинале соревнований украинка одержала победу над россиянкой Дарией Бобрулько, которая в итоге стала бронзовой призеркой.

62kg #WrestleNoviSad Medal Match Results (Single 🥉)

🥇 - Ilona PROKOPEVNIUK 🇺🇦 df. Luzie MANZKE 🇩🇪, via fall

🥉 - Daria BOBRULKO 🇷🇺 df. Ameline DOUARRE 🇫🇷, 4-1 — United World Wrestling (@wrestling) 8 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Семен Новиков завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходил в Бухаресте (Румыния). Наш спортсмен стал лучшим в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

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