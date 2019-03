Украинка выиграла молодежный ЧЕ по борьбе, одолев в полуфинале россиянку

Украинская спортсменка Илона Прокопевнюк стала чемпионкой Европы по борьбе среди спортсменок, не старше 23 лет. Украинка завоевала награду высшей пробы в весовой категории до 62 кг.

В финале соревнований Прокопевнюк одолела представительницу Германии Люси Манзке.

Ilona PROKOPRVNIUK 🇺🇦 gets a fall and the 🥇 at 62KG. #uww #unitedworldwrestling #wrestling #WrestleNoviSad pic.twitter.com/9kRK6anhVq