МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Украинка выиграла молодежный ЧЕ по борьбе, одолев в полуфинале россиянку

7.3тЧитать материал на украинском

Украинская спортсменка Илона Прокопевнюк стала чемпионкой Европы по борьбе среди спортсменок, не старше 23 лет. Украинка завоевала награду высшей пробы в весовой категории до 62 кг.

В финале соревнований Прокопевнюк одолела представительницу Германии Люси Манзке.

Новости
''Респект'': украинский чемпион мира выступил с патриотическим заявлением

В полуфинале соревнований украинка одержала победу над россиянкой Дарией Бобрулько, которая в итоге стала бронзовой призеркой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Семен Новиков завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходил в Бухаресте (Румыния). Наш спортсмен стал лучшим в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "вольная борьба" на OBOZREVATEL.

Тема
вольная борьба
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
22
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Молодец девочка с победой и дальнейших успехов!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги