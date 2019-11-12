Украинка стала чемпионкой мира по самбо

Украинская спортсменка Анастасия Сапсай выиграла золото чемпионата мира по самбо, который проходил в южнокорейском городе Чонджу.
Анастасия Сапсай
sambo.net.ua
Украинка, выступающая в самой тяжелой весовой категории – свыше 80 кг, в финальной схватке уверенно победила Марию Кондтратьеву из Беларуси, информирует пресс-служба Федерации самбо Украины.
Напомним, что в этом году Сапсай стала также чемпионкой ІІ Европейских игр в Минске и вице-чемпионкой Европы в Хихоне.
Анастасия Сапсай в финальной схватке
sambo.net.ua
Анастасия Сапсай (вторая слева) - чемпионка мира
sambo.net.ua
Сборная Украины завершила чемпионат мира с шестью медалями – двумя золотыми и четырьмя бронзовыми.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинец Владислав Руднев выиграл золото чемпионата мира по боевому самбо. Бронзовые награды принесли нашей команде Наталья Смаль, Галина Ковальская, Размик Тоноян и Петр Давыденко.
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