Украинка стала чемпионкой мира по самбо

Украинская спортсменка Анастасия Сапсай выиграла золото чемпионата мира по самбо, который проходил в южнокорейском городе Чонджу.

Анастасия Сапсай sambo.net.ua

Украинка, выступающая в самой тяжелой весовой категории – свыше 80 кг, в финальной схватке уверенно победила Марию Кондтратьеву из Беларуси, информирует пресс-служба Федерации самбо Украины.

Напомним, что в этом году Сапсай стала также чемпионкой ІІ Европейских игр в Минске и вице-чемпионкой Европы в Хихоне.

Анастасия Сапсай в финальной схватке sambo.net.ua

Анастасия Сапсай (вторая слева) - чемпионка мира sambo.net.ua

Сборная Украины завершила чемпионат мира с шестью медалями – двумя золотыми и четырьмя бронзовыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинец Владислав Руднев выиграл золото чемпионата мира по боевому самбо. Бронзовые награды принесли нашей команде Наталья Смаль, Галина Ковальская, Размик Тоноян и Петр Давыденко.

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