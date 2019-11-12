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12 ноября • обновлено в 14:20
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Украинка стала чемпионкой мира по самбо

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Украинская спортсменка Анастасия Сапсай выиграла золото чемпионата мира по самбо, который проходил в южнокорейском городе Чонджу.

Анастасия Сапсай

Анастасия Сапсай

sambo.net.ua

Украинка, выступающая в самой тяжелой весовой категории – свыше 80 кг, в финальной схватке уверенно победила Марию Кондтратьеву из Беларуси, информирует пресс-служба Федерации самбо Украины.

Напомним, что в этом году Сапсай стала также чемпионкой ІІ Европейских игр в Минске и вице-чемпионкой Европы в Хихоне.

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Анастасия Сапсай в финальной схватке

Анастасия Сапсай в финальной схватке

sambo.net.ua

Анастасия Сапсай (вторая слева) - чемпионка мира

Анастасия Сапсай (вторая слева) - чемпионка мира

sambo.net.ua

Сборная Украины завершила чемпионат мира с шестью медалями – двумя золотыми и четырьмя бронзовыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой украинец Владислав Руднев выиграл золото чемпионата мира по боевому самбо. Бронзовые награды принесли нашей команде Наталья Смаль, Галина Ковальская, Размик Тоноян и Петр Давыденко.

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Читайте все новости по теме "самбо" на OBOZREVATEL.

Тема
самбо
Место
Южная Корея Чонджу
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