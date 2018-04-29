Украинка произвела фурор на Кубке мира по гимнастике

Украинка Влада Никольченко выиграла три медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, которая в эти дни проходит в Баку. 15-летняя киевлянка завоевала полный комплект наград: "золото", "серебро" и "бронзу".

Никольченко стала лучшей в упражнении с булавами, набрав 18.100 балла, на 0.3 балла опередив свою главную конкурентку, Боряну Калейн из Болгарии.

В упражнениях с лентой наша соотечественника продемонстрировала 3-й результат (16.050 балла). Победу в этой дисциплине праздновала представительница России Мария Сергеева – 16.800.

Кроме того, в активе Никольченко серебряная медаль в индивидуальном многоборье. Наша спортсменка получила за выступления 67,550 баллов.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинец стал вице-чемпионом мира по спортивной гимнастике, проиграв 0.001 балла.