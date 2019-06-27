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Украина взяла седьмую золотую медаль на Европейских играх-2019

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Украинская велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Анна Соловей

Анна Соловей

НОК Украины

В гонке по очкам на 25 км, где принимали участие представительницы 17 стран, наша спортсменка подарила Украине седьмое "золото" в общем зачете.

Выиграв два промежуточных финише и заработав круг преимущества, Анна в итоге набрала 30 очков и таким образом опередила ближайшую соперницу верен Эбергардт из Австрии, которая в итоге и стала вице-чемпионкою, набрав 27 очков. Бронзовая награда досталась чешке Ярмиле Махачовой.

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Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
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