Украина взяла седьмую золотую медаль на Европейских играх-2019

Украинская велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Анна Соловей НОК Украины

В гонке по очкам на 25 км, где принимали участие представительницы 17 стран, наша спортсменка подарила Украине седьмое "золото" в общем зачете.

Выиграв два промежуточных финише и заработав круг преимущества, Анна в итоге набрала 30 очков и таким образом опередила ближайшую соперницу верен Эбергардт из Австрии, которая в итоге и стала вице-чемпионкою, набрав 27 очков. Бронзовая награда досталась чешке Ярмиле Махачовой.

Урааа! Золото у велотреку!!!🥇🚴‍♀️



💛💙Українка Ганна Соловей стає чемпіонкою ІІ Європейських ігор у гонці за очками.



Круто! Вітаємо!!!👍👍👍@Minsk2019BY pic.twitter.com/eqKjjnsWOx — НОК України (@OlympicUA) 27 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, победа украинского боксера Александра Хижняка над соперником из Крыма, который предал нашу страну, вызвала настоящую истерику в России.

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