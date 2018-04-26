Украина взяла первую медаль на ЧЕ по дзюдо

Украинка Марина Черняк завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который с 26 по 28 апреля проходит в Тель-Авиве (Израиль). Первенство объединило 375 спортсменов от 44 стран.

В первый день континентального форума 30-летняя запорожанка стала третьей в весовой категории до 48 кг, одолев в "малом" финале француженку Мелани Клемент. Победительницей стала россиянка Ирина Долгова, которая в финале одолела венгерку Еву Черновицки.

Напомним, что 7 апреля украинец Каро Марандян выборол "бронзу" на Кубке Европы по дзюдо, который прошел в хорватском Дубровнике. Спортсмен из Кременчуга стал призером в весе до 66 кг, победив уже на старте схватки за бронзовую медаль албанца Индрита Кулхажа.