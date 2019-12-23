Украина выступила вместе с "ДНР" на турнире по самбо в России: спортивные итоги 22 декабря

Сборная Украины по боевому самбо выступила на турнире в России, а лидер "Шахтера" Тайсон отказался продлевать контракт с клубом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 22 декабря.
Кроме того, экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко сделал признание о ситуации в стране. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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