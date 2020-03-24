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24 марта • обновлено в 11:20
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Украина выступила с официальным заявлением об Олимпиаде-2020

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка обратился к нашим спортсменам и тренерам из-за ситуации с возможным переносом Олимпиады-2020.

"Я сам был спортсменом. И мне хорошо понятны мысли и ожидания атлетов и тренеров, которых беспокоит вопрос проведения Олимпийских игр в Токио. В течение 4 недель Международный Олимпийский Комитет проанализирует все возможные варианты действий. Будет учтено все, что сейчас происходит в мире. Олимпийские игры обязательно состоятся в то время, когда ничто не будет угрожать здоровью всех участников, болельщиков, организаторов, всех людей!" – цитирует слова Бубки официальный сайт НОК Украины.

Национальный олимпийский комитет Украины

Национальный олимпийский комитет Украины

Укринформ

Он также добавил, что в эти непростые времена мы должны беречь свое здоровье и здоровье близких, родных и окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
Персона
Сергей Бубка
Тег
Национальный олимпийский комитет Украины
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