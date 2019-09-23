Украина – Сербия: где смотреть онлайн четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу во вторник, 24 сентября, проведет исторический для себя четвертьфинал чемпионата Европы

Турнир в эти дни проходит в Бельгии, Нидерландах, Франции и Словении.

Подопечные Угиса Крастиньша в бельгийском Антверпене померяются силами с командой Сербии. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

Увидеть первый в истории "желто-синих" четвертьфинал ЧЕ можно будет в эфире общенационального канала "UA:Перший". Кроме того, в прямой трансляции игру покажет Телерадиокомпания Сербии – РТРС.

сборная Украины по волейболу CEV

Отметим, что балканская сборная считается явным фаворитом матча. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,05. А успех наших ребят оценивается котировкой 8,50.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции были задержаны 10 сирийцев, который пытались незаконно пересечь границу, выдавая себя за украинскую волейбольную команду.

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