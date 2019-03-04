МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Угодивший в пьяный скандал Емельяненко лишился боя

4.7тЧитать материал на украинском

Российский чемпионат по боям в клетке (RCC) отменил бой скандального Александра Емельяненко.

Спортсмен, который стал фигурантом громкого скандала, должен был сразиться с бразильцем Вагнером Прадо 4 мая на турнире в Челябинске. Однако руководство RCC после ареста Емельяненко решило заменить россиянина на другого бойца. При этом инцидент сказался на контракте Александра с промоушеном.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

NewsRu

Новости
"Никуда не бегал": Емельяненко дал первый комментарий после пьяного инцидента
Угодивший в пьяный скандал Емельяненко лишился боя

Скриншот

"Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен", – цитирует заявление пресс-службы RCC Telegram-канал "LIFE Shot".

Как сообщал OBOZREVATEL: Александр Емельяненко 1-го марта был задержан полицией после того, как скрылся с места ДТП. Боец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в своем авто, стараясь избежать задержания. На следующий день спортсмен получил 10 суток ареста.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Александр Емельяненко
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги