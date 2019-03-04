Угодивший в пьяный скандал Емельяненко лишился боя

Российский чемпионат по боям в клетке (RCC) отменил бой скандального Александра Емельяненко.

Спортсмен, который стал фигурантом громкого скандала, должен был сразиться с бразильцем Вагнером Прадо 4 мая на турнире в Челябинске. Однако руководство RCC после ареста Емельяненко решило заменить россиянина на другого бойца. При этом инцидент сказался на контракте Александра с промоушеном.

Александр Емельяненко NewsRu

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"Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен", – цитирует заявление пресс-службы RCC Telegram-канал "LIFE Shot".

Как сообщал OBOZREVATEL: Александр Емельяненко 1-го марта был задержан полицией после того, как скрылся с места ДТП. Боец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в своем авто, стараясь избежать задержания. На следующий день спортсмен получил 10 суток ареста.

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